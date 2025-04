Atletica Massimo Stano e Francesco Fortunato tornano in gara | test per gli Europei a squadre

Massimo Stano e Francesco Fortunato saranno i due grandi protagonisti della terza prova dei Campionati di Società che andrà in scena domenica 13 aprile a Prato. Gli azzurri si cimenteranno sui 10.000 metri di marcia in quello che sarà un evento di avvicinamento agli Europei a squadre, in programma il 18 maggio a Podebrady (Cechia).La partenza è fissata alle ore 11.45 sulla pista dell’impianto Mauro Ferrari, i nostri portacolori si erano già incrociati qualche settimana fa nella 20 km a Taicang (Cina), dove il Campione Olimpico di Tokyo 2020 chiuse in 1h18:28 e l’altro pugliese siglò il proprio personale (1h18:49).Massimo Stanno indosserà la maglia delle Fiamme Oro e tornerà a cimentarsi su questa distanza a quattro anni dall’ultima volta (giusto pochi mesi prima della sua apoteosi ai Giochi), il suo personale è di 38:28. Oasport.it - Atletica, Massimo Stano e Francesco Fortunato tornano in gara: test per gli Europei a squadre Leggi su Oasport.it saranno i due grandi protagonisti della terza prova dei Campionati di Società che andrà in scena domenica 13 aprile a Prato. Gli azzurri si cimenteranno sui 10.000 metri di marcia in quello che sarà un evento di avvicinamento agli, in programma il 18 maggio a Podebrady (Cechia).La partenza è fissata alle ore 11.45 sulla pista dell’impianto Mauro Ferrari, i nostri portacolori si erano già incrociati qualche settimana fa nella 20 km a Taicang (Cina), dove il Campione Olimpico di Tokyo 2020 chiuse in 1h18:28 e l’altro pugliese siglò il proprio personale (1h18:49).Stanno indosserà la maglia delle Fiamme Oro e tornerà a cimentarsi su questa distanza a quattro anni dall’ultima volta (giusto pochi mesi prima della sua apoteosi ai Giochi), il suo personale è di 38:28.

