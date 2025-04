Cityrumors.it - Libero dopo 40 anni Don Neto, il patriarca dei Narcos messicani

Leggi su Cityrumors.it

40dietro le sbarre, tornail leggendario boss del narcotraffico messicano, Don. Il suo nome è famosissimo.Ernesto Fonseca Carrillo, conosciuto come “Don”, è tornato in libertà a 94aver trascorso quattro decenni in carcere. Fondatore del temibile Cartello di Guadalajara, è stato una delle figure più influenti del narcotraffico messicano negli’70 e ’80.Fondatore del temibile Cartello di GuadalajaraCoinvolto nel brutale omicidio dell’agente della DEA Kiki Camarena, è stato uno dei primi boss della droga ad aver trasformato il narcotraffico in un sistema industriale e transnazionale. La sua scarcerazione apre ora nuovi interrogativi sul passato e sul futuro dei cartelli.Don: Il fondatore del Cartello di Guadalajara e il delitto che scosse gli USAFonseca Carrillo è stato uno dei tre fondatori del Cartello di Guadalajara, insieme a Miguel Ángel Félix Gallardo e Rafael Caro Quintero.