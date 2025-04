Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 15:25

Astral infomobilità Un saluto a trovarmi dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo carreggiata esterna o detratti dellaFiumicino diramazionesud e mentre in interno abbiamo cose tra Flaminia Salaria Il più antico del traffico tra Nomentana e a 24 sul tratto Urbano della A24 System coda tra Portonaccio e Tor Cervara verso raccordo poi abbiamo Cosa è alloggiata la Giustiniana nei due sensi vicine sulla Colombo code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso afiada Federico Di Lernia infomobilità per il momento è tutto subito un messaggio di sicurezza stradale sono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro infomobilità Astral Spa punto.