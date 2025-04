Gli annunci di Trump sui dazi fanno ballare i mercati | inquietanti le ipotesi di insider trading o aggiotaggio

mercati finanziari di questi giorni vi siano gigantesche operazioni di insider trading, se non anche di aggiotaggio. Se confermate, queste notizie sarebbero molto gravi per il mondo e per ciascuno di noi. È bene capire perché.Negli ultimi giorni la volatilità degli asset finanziari, in particolare americani – ad esempio l’indice Dow Jones – è stata superiore di circa sei volte rispetto al normale. Questa impennata record, come tutti sanno, è stata provocata dai ripetuti e contraddittori annunci sulla politica commerciale americana da parte del presidente degli Stati Uniti. Mercoledì scorso, con le borse aperte e sui minimi, una clamorosa marcia indietro del presidente sui dazi ha scatenato un improvviso tsunami al rialzo. Ilfattoquotidiano.it - Gli annunci di Trump sui dazi fanno ballare i mercati: inquietanti le ipotesi di insider trading o aggiotaggio Leggi su Ilfattoquotidiano.it Mercoledì scorso, sul Corriere della Sera – non proprio un campione di dietrologia – Ferruccio de Bortoli, ex direttore, ipotizzava che dietro alla inusuale volatilità deifinanziari di questi giorni vi siano gigantesche operazioni di, se non anche di. Se confermate, queste notizie sarebbero molto gravi per il mondo e per ciascuno di noi. È bene capire perché.Negli ultimi giorni la volatilità degli asset finanziari, in particolare americani – ad esempio l’indice Dow Jones – è stata superiore di circa sei volte rispetto al normale. Questa impennata record, come tutti sanno, è stata provocata dai ripetuti e contraddittorisulla politica commerciale americana da parte del presidente degli Stati Uniti. Mercoledì scorso, con le borse aperte e sui minimi, una clamorosa marcia indietro del presidente suiha scatenato un improvviso tsunami al rialzo.

