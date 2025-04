Formiche.net - Cosa c’è nella riforma della Farnesina voluta da Tajani

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, la riorganizzazione del ministero degli Esteri. “Trasformeremo il ministero in una struttura con due teste, una politica e una economica, con una direzione generale interamente dedicata alla crescita”, aveva annunciato nei giorni scorsi Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Le ambasciate, aveva aggiunti presentando Piano d’Azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue ad alto potenziale, “diventeranno veri e propri punti operativi per accompagnare le imprese che esportano o si internazionalizzano”. Il decreto, si legge in una nota, entrerà in vigore a seguito dell’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri e la registrazione alla Corte dei Conti.