Mentre si attende con curiosità di scoprire quale sarà il prossimo film del comico cva in onda la replica del suo ultimo spettacolo teatrale

sicondiildi Checco Zalone, stasera su Canale 5 va inladi Amore + IVA, il suoche fonde nel titolo sentimenti e tasse. A poco più di un mese dall’uscita del dissacrante video L’giorno di patriarcato, Mediaset si affida all’artista pugliese per impreziosire il giovedì di pirmavera. Checco Zalone e la fine del patriarcato: la canzone-parodia per l’8 marzo X Leggi anche › Checco Zalone, è finito l’amore con Mariangela Eboli, dopo 18 anni Amore + Iva è stato trasmesso per la prima volta in chiaro il 14 novembre 2023.