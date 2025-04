Osservatori europei esprimono preoccupazione per aumento dazi USA

Osservatori europei hanno espresso preoccupazione per il recente aumento dei dazi statunitensi, affermando che la mossa protezionistica potrebbe ritorcersi contro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6082500/6082500/2025-04-10/Osservatori-europei-esprimono-preoccupazione-per-aumento-dazi-usa Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Osservatori europei esprimono preoccupazione per aumento dazi USA Leggi su Romadailynews.it Glihanno espressoper il recentedeistatunitensi, affermando che la mossa protezionistica potrebbe ritorcersi contro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6082500/6082500/2025-04-10/-per--usa Agenzia Xinhua

