Sport.quotidiano.net - Udinese-Milan, Conceiçao: “Gimenez fuori”. Poi chiude al modulo a due punte

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 10 aprile 2025 - “Pensiamo all', non a cosa succederà più avanti”. Sergiobada al sodo, in vista della trasferta di domani alle 20.45. Nono posto, -7 punti dalla zona Conference League, -9 dalla Champions: “Chiedo alla squadra mentalità, atteggiamento. Andiamo sotto troppo spesso, poi reagiamo, anche molto bene. Ne abbiamo parlato, ho buone sensazioni dopo questa settimana e spero che la partita le rispecchi”.non sarà a disposizione dopo lo scontro con De Gea di settimana scorsa.anche Walker per la frattura del gomito rimediata in allenamento. Out infine i lungodegenti Emerson Royal e Loftus-Cheek. Magic Mike Ma i fari sono puntati soprattutto su Maignan: il rinnovo non arriva e a Udine, l'anno scorso, denunciò insulti razzisti. In città è stato esposto uno striscione: “Maignan uomo di m.