Strage Moby Prince | avanti verso la verità storica

Il 10 aprile 1991 la tragedia del. 140 vittime nell’incendio dal porto di Livorno che non ha lasciato scampo a passeggeri ed equipaggio a bordo del traghetto diretto a Olbia. Un solo sopravvissuto, Alessio Bertrand, componente dell’equipaggio.Una. Senza. Senza giustizia. Senza colpevoli. Senza responsabili.Una ferita immane per Livorno, che da 34 anni chiedeper i familiari e per le vittime del più grande disastro navale civile italiano.Livorno non dimentica.E vail Parlamento nella ricostruzione di una. Al lavoro la terza commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Pietro Pittalis, che prosegue il lavoro della precedente commissione presieduta da Andrea Romano, di cui Pittalis è stato vicepresidente con Manfredi Potenti.