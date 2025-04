Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, rivoluzione in attacco: Vlahovic in uscita e Kolo Muani confermato? E spuntano due top per l’estate…

Calciomercato Juve: tutte le possibili mosse in vista della prossima sessione estiva. Il Calciomercato Juve inizia a pensare a quella che potrebbe essere l'attacco della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, è sempre più probabile una cessione di Vlahovic a fine campionato. I nomi possibili per sostituire il serbo sarebbero quelli di Lookman (l'Atalanta chiede 60 milioni) e di David che lascerà il Lille a zero. Rimane anche il nodo Kolo Muani: le parti stanno discutendo con l'attaccante che gradirebbe la permanenza a Torino.