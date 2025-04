Perugiatoday.it - Perugia, Scoccia: "La Polizia è lo Stato, sostegno alle forze dell’ordine"

Leggi su Perugiatoday.it

"Oggi a Fontivegge celebriamo la festa della, un’occasione per rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini in divisa che con professionalità e coraggio, ogni giorno, rischiano le loro vite per garantirci sicurezza e legalità", lo scrive sui suoi canali social il portavoce.