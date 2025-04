Dilei.it - Il Paradiso delle Signore, tre attori morti in un mese

In meno di un, la popolare fiction Rai Ilè stata colpita da tre gravi lutti. Il pubblico e il cast piangono la scomparsa di Valentina Tomada, Andrea Savorelli e Pietro Genuardi, venuti a mancare tutti nel giro di poche settimane.La “maledizione” delTrein un. E tutte dallo stesso set. Il, storica soap di Rai1, si è trasformato in un bollettino. Prima Pietro Genuardi il 14 marzo, poi Andrea Savorelli (la notizia è uscita l’8 aprile, ma il decesso è avvenuto settimane prima) e infine Valentina Tomada il 9 aprile. Un caso? I fan non ci credono più.Su X è esploso il tam tam: “Sembra un copione degno di un film horror, ma sta accadendo davvero”, scrive qualcuno. Un altro azzarda: “Siamo dalle parti di Glee e Poltergeist”.