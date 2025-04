Giochi Marchionna contro Ferrarese | Diffida inopinata e istituzionalmente scorretta

Marchionna, ha accolto con questi stati d’animo la lettera di Diffida che martedì scorso (8 aprile) il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha inviato all’amministrazione comunale. Il. Brindisireport.it - Giochi, Marchionna contro Ferrarese: "Diffida inopinata e istituzionalmente scorretta" Leggi su Brindisireport.it BRINDISI – Stupore e forte disappunto. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe, ha accolto con questi stati d’animo la lettera diche martedì scorso (8 aprile) il commissario straordinario deidel Mediterraneo, Massimo, ha inviato all’amministrazione comunale. Il.

