Banche Buch | da fusioni transfrontaliere Ue benefici e lati negativi

Roma, 10 apr. (askanews) – Lebancarie trans frontaliere in Europa offrono potenziali, “consentendo alledi fare un miglior uso delle tecnologie più all’avanguardia, di sfruttare le economie di scala e di migliorare la diversificazione del rischio”. Tuttavia al tempo stesso “hanno anche deigrandi e più complesse devono essere ben gestite, specialmente in tempi di accresciuti rischi geopolitici. Ledevono avere buone governance e meccanismi di gestione del rischio in grado di intervenire su potenziali situazioni negative. Devono essere ben regolate e vigilate”. Lo ha affermato la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Claudia, nel suo discorso oggi alla scuola economica di Varsavia.è intervenuta in termini generali su un tema reso di stretta attualità da alcuni mesi dalle manovre dell’italiana UniCredit con l’obiettivo di una possibile aggregazione con la seconda banca della Germania, Commerzbank.