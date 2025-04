Lanazione.it - Novità in Toscana per chi ha il diabete, esami e visite gratis

Firenze, 10 aprile 2025 – C’è unaper le persone conin. È stata estesa l’esenzione per alcune prestazioni che, con l’entrata del nuovo nomenclatore nazionale per le prestazioni ambulatoriali – lo strumento che definisce le prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario nazionale, tariffe, ticket ed esenzioni – non erano più garantite gratuitamente a livello nazionale. A decidere di estendere l’esenzione la Giunta, su delibera proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Le prestazioni garantite Tornano dunque ad essere garantite gratuitamente la prima visita diabetologica, ma anche la prima visita per piede diabetico e gliper il colesterolo. Le prestazioni sono rivolte alle persone cui è riconosciuto il codice di esenzione permellito (codice esenzione 013), ossia circa 281mila persone in