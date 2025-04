Lapresse.it - Papa Francesco, visita a sorpresa a San Pietro

Nuovapernella Basilica di Sanin Vaticano dopo l’uscita di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati.Poco prima delle 13, secondo quanto confermato da fonti Vaticane, Bergoglio si è recato all’altare di Pio X. Avrebbe anche visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII restaurati di recente. L’incontro dicon Re Carlo e CamillaMercoledì, inoltre, c’è stato l’incontro tra il Pontefice e i reali del Regno Unito, Carlo III e Camilla. “Un momento speciale per le Loro Maestà, che ieri hanno incontrato privatamente Sua Santitàin Vaticano. Il Re e la Regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole delin occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e sono stati onorati di poter condividere personalmente i loro migliori auguri”, si legge in un post sull’account X della Royal Family dove è stata pubblicata una foto dellaprivata.