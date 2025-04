Veronasera.it - Fermato con gli amici al parco, nascodeva Lsd, marijuana hashish e ketamina: in casa aveva un "bazar della droga"

Leggi su Veronasera.it

in un'area verde di San Giovanni Lupatoto, sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Le operazioni si sono spostate allora all'abitazione in cui risiede, dove sarebbe stato trovato un vero e proprio. Era la notte tra il 5 e il 6 aprile quando i carabinieri