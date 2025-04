Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Fiumicino il “re delle truffe” Marco Mouly: aveva architettato il raggiro della tassa sul carbonio

Era riuscito a sfuggire al mandato d’arresto e ad evitare la condanna a otto anni di carcere nascondendosi a Tel Aviv come latitante: ma pochi giorni fa la fuga disi è conclusa all’aeroporto romano di. Il nome di, tunisino trapiantato in Francia, è legato a doppio filo al caso“truffa sullasul“, quando lui e alcuni suoi complici comprarono a un prezzo esentasse quote dida aziende inquinanti a nome di aziende fittizie con sede all’estero, rivendendole poi in Francia e aggiungendoci l’Iva (senza pagarla al fisco). Unche glifruttato 283 milioni di euro e che nel 2017 è stato alla basecondanna in Francia a otto anni di carcere.Agli agentiPolaria sono riusciti ad intercettarlo, a fermarlo e portarlo in carcere, in attesa di estradizione.