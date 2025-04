Sport.quotidiano.net - Basket, Champions League: cadono Reggio e Tortona

Bologna, 10 aprile 2025 – Comincia in salita la strada ai quarti di finale diballFIBA di UnahotelsEmilia e Bertram Derthona, ko nel primo atto delle due serie rispettivamente contro Unicaja Malaga e Tenerife. A senso unico la gara andata in scena alla Martin Carpena Arena di Malaga doveè stata sconfitta con un perentorio 105-68. Malaga ha confermato ancora una volta di avere il miglior attacco della manifestazione – di cui è la grande favorita – portando ben quattro uomini in doppia cifra per punti segnati: la palma di miglior realizzatore è andata a Tyson Carter, autore di ben 20 punti e seguito a ruota dall’ex Umana Reyer Venezia Melvin Ejim che ha chiuso a quota 17 punti. A, che è stata protagonista di una gara tutta di rincorsa e ha dovuto fare i conti con basse percentuali al tiro (42% dal campo e addirittura 33% da tre) e ben 24 palle perse, non sono bastati i 19 punti di Kwan Cheatam e i 12 di Cassius Winston.