Il ritorno a sorpresa de I Cani con Post mortem Dopo 9 anni di silenzio una tac all’umanità firmata Niccolò Contessa

Leggi su Open.online

«Non se lo aspettava nessuno. Lo aspettavamo tutti», l’etichetta 42records non avrebbe potuto riassumere in maniera più semplice, diretta ed efficace la comune reazione di tutti gli appassionati di musica in Italia a quello che si piò descrivere come un evento musicale. Parliamo delde Icon un intero disconovediassoluto, rotto a singhiozzo da una collaborazione con i Baustelle, un brano per una colonna sonora e diverse produzioni. Niente di più, piccole pillole per lenire il dolore per l’assenza, mai spiegata, di una narrativa più ampia, articolata, complessa, insomma: un intero disco. Ma oggi, di prima mattina, senza pomposi proclami o campagne Instagram, senza prendere la rincorsa con singoli ad annunciare il lieto accadimento, l’annuncio: è uscito