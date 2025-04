Forlitoday.it - Più sicura ed ecologica: la scuola Arcobaleno apre le porte ai cittadini

Leggi su Forlitoday.it

In occasione del Green Energy day, sabato dalle 10 alle 13 sarà aperta al pubblico ladell’infanzia stataledi via G. Fanti 27, uno dei cinque istituti forlivesi dove i bambini possono giocare e imparare in un ambiente più sicuro, ecologico e sostenibile grazie a importanti.