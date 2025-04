Se la becco non sai che succede Antonella Clerici avvisa la figlia Maelle

Leggi su Caffeinamagazine.it

A È sempre Mezzogiorno non c’è stato solo l’imprevisto del merlo.ha parlato anche della, nata nel 2009 dalla relazione con l’ex compagno Eddy Amrtens. Nell’ultima puntata del 10 aprile la conduttrice ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro ai genitori, affrontando con decisione il tema dell’educazione e del controllo nell’uso della tecnologia da parte dei più giovani. Più volte, durante le sue dirette,ha condiviso pensieri su ciò che non permette a sua, ciò che la preoccupa e ciò che, secondo lei, dovrebbe cambiare, magari con il supporto di normative comuni e regole più rigide. L’occasione per tornare sull’argomento è arrivata grazie a una campagna sull’educazione digitale promossa in collaborazione con la Rai. Leggi anche: “Cos’è quello?”.