Il questore di Bologna: "La droga e la violenza giovanile sono due grossi problemi"

, 10 aprile 2025 – "Abbiamo duein città: lae la. Sul primo tema stiamo facendo cose straordinarie, grazie alla squadra mobile e agli uffici territoriali, con operazioni, arresti e sequestri. Ma il fenomeno non è estirpato se c’è una domanda così alta sulla”. A dirlo è ildiAntonio Sbordone, durante la sua visita in piazza Maggiore in occasione della festa per i 173 anni della Polizia. Le devianze giovanili invece "ci preoccupano perchémolto diffuse e pervasive, conseri nella vita quotidiana della città che posdeterminare fatti gravissimi. E poi c’è il rischio di avvicinamento ad ambienti estremisti e criminali. Su questo bisogna lavorare. Il rischio di degenerazione ci preoccupa”, prosegue Sbordone.