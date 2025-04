Hunger Games | i fan furiosi per la collaborazione col gigante cinese della moda Shein

gigante della fast fashion cinese. La moda ha un ruolo centrale nei romanzi distopici di Suzanne Collins che compongono la saga di Hunger Games e che hanno trovato una serie di felici adattamenti sul grande schermo in cui sono stati riproposti alcune dei temi chiave come il collasso sociale, il capitalismo e il profitto a discapito delle persone. Ecco perché a molti lettori è sembrata una contraddizione in termini l'accordo col gigante della fast fashion cinese Shein, spingendoli a protestare vivacemente sui social media la loro frustrazione. Il 31 marzo, Shein e Lionsgate hanno annunciato la loro collezione in edizione limitata pensata per "fondere moda, .

