Conceiçao: «Non schiero i giocatori per toglierli all'intervallo. Non siamo pronti per giocare con due punte»

Sergio, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha anticipato alcuni temi alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Le sue parole riproposte da Tmw.: «Non sempre poi si può rimontare e vincere le partite»Spesso in svantaggio, poi le rimonte. Cosa si deve fare?«Bisogna avere l’atteggiamento nei secondi tempi dall’inizio, perché le partite si vincono dal primo minuto fino all’ultimo. È importante essere concentrati sin dal primo minuto, ne abbiamo parlato tanto tra di noi perché non è una novità in questa stagione. Abbiamo reagito spesso molto bene, ma non sempre poi si può rimontare e vincere le partite. Abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti, ho avuto buone risposte e buone sensazioni. Speriamo che domani la partita sia uno specchio di questa settimana di lavoro».