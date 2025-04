Bubinoblog - A TESTA ALTA: LA NUOVA SERIE DI CANALE 5 CON SABRINA FERILLI NEI PANNI DI UNA PRESIDE

Al via le riprese di “A”, ladi5 con protagonistaneidelladi un liceo. Proprio in questi giorni, è stato battuto a Roma il primo ciak della fiction di5 diretta da Giacomo Martelli, prodotta da Marco Belardi e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.interpreta Virginia Terzi,di un liceo in un borgo tranquillo affacciato sulle rive di un lago laziale, alle porte di Roma.Brillante educatrice, madre attenta e ideatrice di “A”, progetto innovativo contro la dipendenza digitale, Virginia vede il suo mondo crollare quando un video intimo, diffuso senza il suo consenso, la trascina in uno scandalo mediatico.Mentre la comunità si divide e la macchina del fango si abbatte su di lei, Virginia dovrà lottare per difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede.