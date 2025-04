Roma Dovbyk decisivo a marzo | eletto giocatore del mese in Serie A

La rincorsa della Roma verso il quarto posto, che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League, è stata rallentata dal pareggio contro la Juventus. Un punto che però ha permesso di allungare a quindici la striscia di risultati utili consecutivi, alla vigilia di un derby fondamentale per la classifica e per l'entusiasmo che andrebbe a portare. Se il mese di aprile si è aperto con l'1-1 con i bianconeri, a marzo invece i giallorossi hanno fatto percorso netto, anche grazie ai gol realizzati da Artem Dovbyk.Proprio le prestazioni nello scorso mese dell'attaccante ucraino gli hanno permesso di conquistare il premio di miglior giocatore di marzo della Serie A, con tre reti realizzate – tutte decisive per la conquista dei tre punti – in quattro partite. L'ex Girona ha infatti messo a segno il 2-1 con il Como, che ha ribaltato definitivamente l'iniziale vantaggio dei lariani, per poi rimanere a secco contro l'Empoli, prima di trovare altri due gol che sono valsi gli 1-0 ai danni di Cagliari e Lecce.

