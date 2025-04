Anteprima24.it - De Luca: “Si è pronunciata l’Alta Corte, anzi l’Altissima. Nessuno si faccia distrarre dal lavoro, ecco i punti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo il pronunciamento delAltissima,, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale.. Masidal!”. Lo scrive il presidente della Regione, Vincenzo De, ironizzando sulla sentenza che ieri ha dichiarato incostituzionale il terzo mandato in Campania. Dediffonde un elenco di una ventina dioperativi – primo, le liste d’attesa in sanità – sui quali annuncia un aggiornamento mensile dell’agenda dei lavori. “sidal”, dice oggi il governatore Vincenzo Dedopo la bocciatura della Consulta sul suo eventuale terzo mandato. E in una nota, dopo aver ironizzato sulla(“Alta,Altissima”) pubblica un minuzioso elenco delle opere su cui presidente e Giunta sono impegnati in questi mesi.