Prada compra Versace per 12 miliardi di euro Daremo continuità al marchio

Prada compra Versace per 1,2 miliardi di euro. "Daremo continuità al marchio"

Nonostante alcune titubanze sulla dirittura d’arrivo, alla fine è andata in porto l’acqusizione del 100%da parte del gruppo. Il valore dell’operazione è di 1,25di, cifra soggetta ad aggiustamenti alla chiusura finale, fissata per il prossimo settembre. L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione die Capri Holdings (holding a cui fa capo).“Siamo lieti di accoglierenel gruppoe di avviare un nuovo capitolo per uncon cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dareall’eredità di”. “La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di, facendo leva sui valori del gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione”, ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo