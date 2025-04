Ilfattoquotidiano.it - Santo Domingo, anche due italiani morti nella strage della discoteca: uno era lo chef Luca Massimo Iemolo

Ci sono un italiano e una persona con doppia cittadinanza italiana e dominicana tra i 218nel crollo del tetto“Jet Set” aRepubblica Dominicana, martedì scorso. Una delle vittime sarebbe, come si legge sulla pagina Instagram del “Sarah Restaurant” di, lo, 48 anni, era originario di Catania. Lo staff “esprime sincere condoglianze e profonda vicinanza a tutte le famiglie colpite al tragico crollo che è avvenuto al Jet Set – si legge nel post -, una tragedia che ha toccato il cuore di tutto il Paese”.era “un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto la sua professione con dedizione, devozione e rispetto. Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il suo modo di lavorare in team ha lasciato un segno che non dimenticheremo”, si legge.