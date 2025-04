Al Senato maggioranza assente durante l’interrogazione sulla violenza di genere | l’immagine dei banchi vuoti

Leggi su Open.online

completamente. Oggi, 10 aprile, nell’Aula di Palazzo Madama, iri delladi governo – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – erano tutti assenti, mentre Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, rispondeva a un’interrogazionedi. Un’immagine triste, soprattutto su un tema così delicato e cruciale per il Paese, che nelle ultime settimane ha visto la morte di due giovani studentesse per mano di uomini. Sara Campanella, accoltellata e uccisa a Messina a pochi passi dall’Università dal 27enne e compagno di corso Stefano Argentino; e Ilaria, uccisa e chiusa in una valigia dall’ex fidanzato Marc Antony Samson. Anche se è vero che le interrogazioni della mattina vedono sempre una scarsa presenza diri, il contrasto con il tema altamente simbolico era stridente, come ha notato ilre Pd Filippo Sensi che ha pubblicato su twitter la foto dell’aula e deidella destra.