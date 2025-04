Ultimouomo.com - Nostalgia Ferrari

Il primo ricordo che ho, intendo proprio il più vecchio ricordo cui mi sia dato arrivare con la memoria, è di una mattina abbastanza luminosa e pacifica, io avanti e mamma e papà dietro, scappavo in avanscoperta come un cagnolino; andavo a spasso con una Testarossa.Sfrecciava, a patto corressi anch’io, su ogni superficie, sul cemento dei palazzi, sul vetro dei negozi, sull’asfalto che ne sbeccava lo smalto del muso e delle portiere sigillate. Era la mia Testarossa Majorette.Cominciavo a dar contorno al fuori. La vita si estendeva oltre l’incavo sicuro del petto di mia madre. Ponevo le basi per l’esplorazione del mondo. Era il 1989. Da casa nostra fino all’asilo in via Blaserna, linea d’aria, sono trecento metri. Il ricordo comincia attraversando un paio di strade mano nella mano coi miei, per poi staccarmi via da loro appena toccato il marciapiede, trainato da un motore diverso rispetto a quello abituale della mia infantile volontà, e che voleva sfogarsi in avanti, veloce, sempre più avanti e sempre più veloce.