Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “È un circuito difficile, dovremo ricominciare da zero”

La, dopo il weekend statunitense, si trasferisce in Qatar per disputare il Gran Premio sul tracciato di Lusail. La gara americana ha lasciato numerosi punti interrogativi, data la caduta die la vittoria di Francesco Bagnaia, che hanno rimescolato le carte in tavola. Leader della classifica piloti è diventato Alexche, con la sua Ducati del Team Gresini, ha sfruttato al massimo la striscia di secondi posti.Il prossimo appuntamento rappresenta l’occasione del riscatto per, dominatore assoluto del campionato fino al GP di Austin, quando ha commesso un grave errore nella sequenza denominata Snake, collezionando il primodella sua stagione. Pecco Bagnaia, già vincitore in Qatar nel 2024, cercherà invece di dare continuità al successo americano, provando ad avvicinarsi ancora ai fratelli