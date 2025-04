Trump ai diplomatici USA | non fate sesso con i cittadini cinesi Pechino reagisce mettendo in guardia i propri studenti negli Stati Uniti

cittadini e cittadine cinesi. È il diktat che l'amministrazione Trump ha imposto al proprio personale diplomatico di stanza in Cina, inclusi i parenti e il personale di sicurezza. La Cina ha reagito mettendo in guardia i propri concittadini che studiano o vorrebbero studiare negli Stati Uniti L'articolo Trump ai diplomatici USA: non fate sesso con i cittadini cinesi. Pechino reagisce mettendo in guardia i propri studenti negli Stati Uniti .

Trump ai diplomatici USA: non fate sesso con i cittadini cinesi. Pechino reagisce mettendo in guardia i propri studenti negli Stati Uniti. “Niente amore né sesso con cinesi”: il diktat anti-spie dell’ambasciata Usa. Cacciata dell’ambasciatore negli Usa, il Sudafrica «prende atto». Russia e Usa: incontro tra diplomatici in Turchia. Trump vieta a qualsiasi dipendente del governo statunitense di «avere una relazione romantica o sessuale con c. "Niente sesso coi cittadini cinesi": lo strano divieto per i funzionari Usa. Ne parlano su altre fonti

