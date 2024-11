anche la situazione legata al futuro di Sergio Perez, sempre più incerto. Nonostante le parole di Christian Horner che sembravano quasi di resa e di addio al pilota messicano (“abbiamo fatto tutto il possibile per supportarlo”), “Checo” non molla la Red Bull e anzi rilancia: “Mi vedrete a Las Vegas, mi vedrete l’anno prossimo. Non sono io quello che si preoccupa. È tutto ciò che posso dire”. Ma, al di là delle parole di Perez, è chiaro che il team di Milton Keynes continua a guardarsi attorno, guardando con molta attenzione anche a Franco Colapinto, sul quale Horner, intercettato da Auto, Motor und Sport, ha detto: “Sarei un pessimo direttore di squadra se non valutassi se è disponibile”. Red Bull, Perez: “Qui anche il prossimo anno”. Ma Horner pensa a Colapinto SportFace. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Con un mondiale ancora da assegnare, in F1 tiene bancola situazione legata al futuro di Sergio, sempre più incerto. Nonostante le parole di Christianche sembravano quasi di resa e di addio al pilota messicano (“abbiamo fatto tutto il possibile per supportarlo”), “Checo” non molla la Rede anzi rilancia: “Mi vedrete a Las Vegas, mi vedrete l’. Non sono io quello che si preoccupa. È tutto ciò che posso dire”. Ma, al di là delle parole di, è chiaro che il team di Milton Keynes continua a guardarsi attorno, guardando con molta attenzionea Franco, sul quale, intercettato da Auto, Motor und Sport, ha detto: “Sarei un pessimo direttore di squadra se non valutassi se è disponibile”. Red: “Quiil”. MaSportFace.

