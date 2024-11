Cityrumors.it - Ponte di Ognissanti, arriva novembre ma non il freddo: il meteo previsto

Leggi tutto su Cityrumors.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cityrumors.it:ma non si porta con sé il, le temperature neldicontinueranno a essere calde Ilnon è ancorato, nonostantesia da sempre il mese per eccellenza in cui le temperature si stabiliscono sotto i 10 gradi, per poi scendere ulteriormente durante dicembre e gennaio. Eppure, quest’anno le cose stanno andando in modo radicalmente diverso. L’anticiclone si è ormai insediato sull’Europa centrale e meridionale e sta ricoprendo un ruolo di scudo sopra l’Italia, caratterizzata così da giornate che vivono mediamente lo stesso clima, stabile e soleggiato, nonostante qualche rara pioggia di tanto in tanto. Una situazione anomala per un momento dell’anno che solitamente corrisponde a climi sicuramente meno miti, ma più gelidi. Il caldo accompagnerà ildi(Pixabay) – CItyrumors.