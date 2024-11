arresto cardiaco durante una partita di padel e rianimato poco dopo. Le sue condizioni sono strettamente monitorate dal personale medico dell'ospedale San Donato dove è giunto ieri sera, 31 ottobre. L'episodio, così come appreso, è accaduto in un Arezzonotizie.it - In arresto cardiaco durante il padel: soccorso e salvato dai compagni di gioco Leggi tutto su Arezzonotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Arezzonotizie.it: Si trova ancora ricoverato l'uomo andato inuna partita die rianimato poco dopo. Le sue condizioni sono strettamente monitorate dal personale medico dell'ospedale San Donato dove è giunto ieri sera, 31 ottobre. L'episodio, così come appreso, è accaduto in un

Malore durante la partita di padel, rianimato con il defibrillatore

Arezzo, 1 novembre 2024 – Serata di paura ad Arezzo, dove un uomo di 52 anni è andato in arresto cardiaco durante una partita di padel. È successo intorno alle ore 20 di giovedì 31 ottobre in un ...

Ad accusare un problema cardiaco è stato un 74enne, su uno dei campi dell’Eurosporting di Cordenons. Tra i soccorritori anche un alunno, con il brevetto di ...

