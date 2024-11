Il Vaticano come celeste diplomazia. Nel saggio di Preziosi i retroscena dei rapporti Stato-Chiesa (Di venerdì 1 novembre 2024) “Linea segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano”, scritto da Antonio Preziosi per i tipi della Edizioni San Paolo (318 pagine, 20 euro), è un saggio importante che attraversa, con la scrittura scabra di un giornalista di razza, la storia dei rapporti tra Italia e Santa Sede, a partire dall’avvento della democrazia repubblicana, instillando nel lettore la curiosità dell’approfondimento avvalendosi dell’espediente narrativo rappresentato dall’intreccio di eventi e di personaggi cruciali della storia recente e contemporanea. Formiche.net - Il Vaticano come celeste diplomazia. Nel saggio di Preziosi i retroscena dei rapporti Stato-Chiesa Leggi tutto su Formiche.net (Di venerdì 1 novembre 2024) “Linea segreta. Itra”, scritto da Antonioper i tipi della Edizioni San Paolo (318 pagine, 20 euro), è unimportante che attraversa, con la scrittura scabra di un giornalista di razza, la storia deitra Italia e Santa Sede, a partire dall’avvento della democrazia repubblicana, instillando nel lettore la curiosità dell’approfondimento avvalendosi dell’espediente narrativo rappresentato dall’intreccio di eventi e di personaggi cruciali della storia recente e contemporanea.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilcome. Neldi Preziosi i retroscena dei rapporti Stato-Chiesa; Approfondisci 🔍

Ultime Notizie: Diplomazia Pontificia

(acistampa.com)

Non ci sarà un incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill in Kazakhstan, dove il Papa si recherà dal 13 al 15 settembre per partecipare all’Incontro Mondiale dei Leader Religiosi di ...

Cambiare con giudizio. Meno perbenismo, più diplomazia

(quotidiano.net)

Diplomazia e ipocrisia viaggiano insieme e potremmo paragonarle al nostro colesterolo. Quello buono (diplomazia) ci aiuta a vivere, quello cattivo invece (ipocrisia) ci uccide.

Ior, per la coppia di sposi dipendenti scatta il licenziamento. Il caso andrà al tribunale vaticano

(repubblica.it)

A quanto si apprende in Vaticano, però, sebbene non si sia arrivati alla formalizzazione di una proposta, ai due dipendenti dello Ior è stata effettivamente ventilata la possibilità che uno dei ...

Festival della Diplomazia al via, focus sulla gestione del potere

(msn.com)

AGI - Il Festival della Diplomazia, arrivato alla XV edizione ... 340 Ambasciate accreditate presso il Quirinale, la Città del Vaticano e il Polo delle Nazioni Unite, ma anche di 46 Istituti ...