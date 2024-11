Esce Hotel Esistenza, nuovo disco dei Fask: «Siamo sempre pronti a fallire e ci siamo guadagnati la nostra libertà» – L’intervista - «Ce lo siamo guadagnati un certo grado di libertà, abbiamo rischiato molto, ci siamo accollati delle cose che la gente non si accollerebbe mai, sempre pronti a fallire, non ce ne fregava una mazza» il successo dei Fast animals and Slow Kids non deriva soltanto dall’essere stati bravi nello sfruttare la tempistica di una certa wave, quel famigerato indie che ha rivoluzionato il mercato discografico italiano relativo al cantautorato, quindi la musica scritta, suonata, sudata nelle piccole sale di provincia. Una provincia come quella dei Fask, band fondata nel 2008 a Perugia e che lo scorso venerdì è uscita con il settimo album della loro entusiasmante carriera: Hotel Esistenza. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- «Ce loun certo grado di, abbiamo rischiato molto, ciaccollati delle cose che la gente non si accollerebbe mai,, non ce ne fregava una mazza» il successo dei Fast animals and Slow Kids non deriva soltanto dall’essere stati bravi nello sfruttare la tempistica di una certa wave, quel famigerato indie che ha rivoluzionato il mercatografico italiano relativo al cantautorato, quindi la musica scritta, suonata, sudata nelle piccole sale di provincia. Una provincia come quella dei, band fondata nel 2008 a Perugia e che lo scorso venerdì è uscita con il settimo album della loro entusiasmante carriera:

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:disco dei Fask: «Siamo sempre pronti a fallire e ci siamo guadagnati la nostra libertà» - L'intervista; Ilalbum dei Fask: uscita, tracklist, instore e le date del Festa tour 2024; FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: Venerdì 25 ottobreilalbum “”; “”, venerdìil settimo album dei "Fast animals and slow kids"; I FASK ci invitano ad ""; Fast Animals and Slow Kids: "La musica è, oltre tutto"; Approfondisci 🔍

Il nuovo album dei Fask Hotel Esistenza: uscita, tracklist, instore e le date del Festa tour 2024

(corrieredellumbria.it)

Manca sempre meno all'uscita del nuovo album dei Fast Animals and Slow Kids. Venerdì 25 ottobre esce Hotel Esistenza, anticipato dai due singoli Festa e Come no. Il disco, il settimo della band perugi ...

“Hotel Esistenza”, venerdì esce il settimo album dei "Fast animals and slow kids"

(informazione.it)

Venerdì 25 ottobre sarà finalmente disponibile “HOTEL ESISTENZA”, il settimo album da studio dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Oltre ai sing ...

Fast Animals And Slow Kids: il nuovo disco esce il 25 ottobre

(informazione.it)

Fast Animals And Slow Kids: il nuovo disco esce il 25 ottobre Il 25 ottobre esce in formato digitale “Hotel Esistenza” il settimo album di studio dei Fast Animals And Slow Kids (le versioni fisiche sa ...

“Hotel Esistenza”, venerdì esce il settimo album dei “Fast animals and slow kids”

(varesenews.it)

“Hotel Esistenza” è il nostro nuovo album, racchiude gli ultimi tre anni delle nostre vite, tra cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai” raccontano i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS. “È un album ...