Dopo il Ponte temperature in calo in Lombardia. Ma il vero freddo arriverà (forse) a metà mese

Il mese di novembre è iniziato in Lombardia sotto il segno dell'alta pressione che porta tempo asciutto per il Ponte di Ognissanti (anche se permangono foschie e nebbie sulla Pianura Padana). Negli ultimi giorni il clima sulla regione è stato particolarmente mite, facendo tornare sui propri passi molti lombardi sulle scelte del cambio stagione, Dopo un settembre e inizio di ottobre funestati da piogge torrenziali e maltempo diffuso. Ma cosa succederà nei prossimi giorni sul fronte meteo? Sulla regione le temperature sono previste in progressivo calo nel weekend e con l'inizio della prossima settimana. L'inizio della settimana sarà caratterizzato da massime in graduale discesa, minime stazionarie o in lieve flessione.

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da massime in graduale calo, minime stazionarie o in lieve calo. Solo sul finire della prima decade del mese si ipotizza, però, l'arrivo di una goccia fred ...

TEMPERATURE LUNEDI '. Ulteriore lieve calo delle temperature su tutta Italia, seppur piuttosto contenuto. Al Nord attese massime sui 15/18°C (superiori in Liguria), al Centro sui 18/22°C, al Sud ...

Nonostante l’arrivo di novembre, il clima sull’Italia rimane estivo: le temperature sono ben sopra la media, con un incremento di circa 8°C rispetto al ...

TEMPERATURE VENERDI', OGNISSANTI. Temperature pressoché stabili o al più in lieve locale calo rispetto alle 24 ore precedenti con valori massimi tra 18 e 21°C al Nord, tra 19 e 23°C al Centro, tra 20 ...