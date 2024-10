Lortica.it - Tra il sogno di eternità e la bellezza dell’attimo

Leggi tutto 📰 Lortica.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Viviamo in un mondo che sembra chiedere continuamente di proiettarsi in avanti, verso traguardi e obiettivi, spesso materiali. Il desiderio di costruire qualcosa di duraturo, di lasciare un’impronta che possa sopravvivere a noi stessi, è una spinta forte, quasi irresistibile. Ma cosa perdiamo, lungo la strada, in nome di questa corsa verso un domani che non ci appartiene mai davvero? La verità è che il tempo presente, quell’attimo fragile e prezioso, è l’unica cosa che possediamo davvero. Ogni istante è un dono che ci viene concesso, una piccola perla di vita che non tornerà mai più. Eppure, paradossalmente, ci ritroviamo spesso a sacrificare proprio questo tempo per inseguire il miraggio di una sicurezza futura, di un “di più” che il mondo moderno sembra esigere da ciascuno di noi.