Si fingono corrieri per un ritiro in azienda e rubano abiti per 52mila euro con furgone targhe false (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, accusati di truffa aggravata, falsità materiale e sostituzione di persona, a seguito di un'indagine scaturita dalla denuncia di un'azienda di abbigliamento locale. L'episodio risale al luglio scorso, quando Modenatoday.it - Si fingono corrieri per un ritiro in azienda e rubano abiti per 52mila euro con furgone targhe false Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, accusati di truffa aggravata, falsità materiale e sostituzione di persona, a seguito di un'indagine scaturita dalla denuncia di un'di abbigliamento locale. L'episodio risale al luglio scorso, quando

