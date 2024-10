Rapina da 14mila euro alla GoldBet, 24enne torna libero (Di giovedì 31 ottobre 2024) torna libero Nunzio Carbone, 24enne di Castel Volturno, uno dei tre Rapinatori del colpo da 14mila euro avvenuto lo scorso 1° settembre, alla GoldBet di piazza Annunziata, a Castel Volturno. È quanto disposto dalla dodicesima sezione del Riesame del tribunale di Napoli, che ha accolto l'istanza Casertanews.it - Rapina da 14mila euro alla GoldBet, 24enne torna libero Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Nunzio Carbone,di Castel Volturno, uno dei tretori del colpo daavvenuto lo scorso 1° settembre,di piazza Annunziata, a Castel Volturno. È quanto disposto ddodicesima sezione del Riesame del tribunale di Napoli, che ha accolto l'istanza

Rapina da 14mila euro alla Goldbet di Castel Volturno, soldi e droga al basista per avere informazioni: 4 arresti

Con i volti coperti da caschi integrali si dirigono verso le casse dove si fanno consegnare i contanti presenti in quel momento: 14mila euro ... i tre si dirigono alla sala scommesse e poi ...

Rapina alla sala scommesse, un dipendente tra i 5 arrestati: soldi e droga per la “soffiata”

Ricostruzione della Polizia di Stato che ha portato al fermo di indiziato di delitto per quattro persone, accusate di una rapina a mano ... l’incasso pari a 14mila euro. I quattro fermati ...

CASTEL VOLTURNO - Colpo da 14mila euro alla Goldbet grazie alla soffiata di un dipendente, 5 arresti

Le investigazioni, sviluppatesi anche mediante attività tecnica e visione dei filmati delle telecamere presenti nel luogo della rapina e nel ... pari a circa 14.000 Euro. L’attività di ...

Rocca San Giovanni. Rapina in villa, D’Orsogna: «L’allarme era fuori uso»

LA PAURA LANCIANO Sono rimasti in balia di 5 banditi armati per 40 minuti i coniugi Valerio D’Orsogna e Luigia Bucci che due notti fa hanno subito una rapina nella loro villa di Rocca ...