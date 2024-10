Nuovo e durissimo sciopero dei trasporti: autobus a rischio anche nelle fasce di garanzia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 8 novembre si preannuncia una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici a Como e provincia. Sebbene Trenord abbia comunicato di non aderire allo sciopero nazionale dei trasporti, è prevista un’astensione dal lavoro per quanto riguarda il trasporto su autobus gestito da Asf Quicomo.it - Nuovo e durissimo sciopero dei trasporti: autobus a rischio anche nelle fasce di garanzia Leggi tutto 📰 Quicomo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 8 novembre si preannuncia una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici a Como e provincia. Sebbene Trenord abbia comunicato di non aderire allonazionale dei, è prevista un’astensione dal lavoro per quanto riguarda il trasporto sugestito da Asf

