Matilde Lorenzi, i funerali della sciatrice a Giaveno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di persone aidi, 19enne promessa dello sci azzurro morta dopo un incidente in allenamento in Val Senales. Oggi la sua, nel Torinese, si stringe per l’ultimo saluto. L’ex assessora di: “protagonista di una bella storia umana e sportiva” “La tragica prematura scomparsagiovane, diciannovenne promessa dello sci azzurro, ha suscitato in tutti un ampio e sincero moto di commozione., con la sorella Lucrezia di sei anni più grande e anche lei, è stata protagonista di una bella e intensa storia umana e sportiva“. Lo dice la deputata piemontese di Fratelli d’Italia Concetta Zurzolo, ex assessora alle politiche giovanili del comune di, in provincia di Torino.