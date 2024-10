Ilnapolista.it - Juric hombre vertical: manda in panchina Pellegrini e Cristante, e batte il Torino (con gol di Dybala)

inil(con gol diallenatore e uomo vero. Da solo contro tutti, dal primo giorno, conduce la Roma alla terza vittoria in campionato. La terza anche della sua gestione. De Rossi – nessuno lo ricorda – non aveva mai vinto. Dopo la figuraccia a Firenze, con la squadra che camminava in campo, e la violenta lite negli spogliatoi,si è giocato tutto a modo suo, seguendo le sue idee. Ha lasciato in(due dei tre con cui ha avuto uno scontro degno di questo nome, il terzo è Mancini) e ha vinto. Uno a zero con gol di. I due sono poi entrati nel secondo tempo.non è romano ma è il miglior allenatore in questo momento per i giallorossi.