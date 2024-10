Universalmovies.it - Jessica Alba nel cast del film dietro le origini del marchio Maserati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La candidata al Golden Globe “” è l’ultima aggiunta aldi: The Brothers, ilche racconterà ledel famosoautomobilistico. Deadline quest’oggi ha riferito cheneldarà volto al personaggio “cardine” per la storia Sandra. Il suo ingaggio segue quello precedente di Andy Garcia, che interpreterà il signor Rossini, Anthony Hopkins, che darà volto ad un magnate italiano che ha finanzia la famiglia, e Michele Morrone, quest’ultimo nei panni di Alfieri. Il produttore Andrea Iervolino ha commentato l’ingaggio dell’attrice così: “è un’artista di notevole versatilità e presenza scenica. La sua capacità di portare autenticità a ogni ruolo che interpreta aggiunge una qualità unica a: The Brothers .