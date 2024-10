In occasione del podcast letterario organizzato da Chanel, la principessa ha scelto un look casual a tutta comodità da tenere a mente in questo inizio autunno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Niente abiti principeschi: Charlotte Casiraghi sorprende tutti con un look comfy chic che ridefinisce il concetto di eleganza. Durante uno degli incontri del Rendez-vous littéraires Rue Cambon, organizzato da Chanel, la principessa ha sfoggiato un outfit che, con la sua semplicità e raffinatezza, è subito diventato fonte d’ispirazione per chi cerca una moda accessibile, ma impeccabile. La serie di eventi voluti dalla maison sono nati per omaggiare la letteratura e le sue protagoniste. Nel caso specifico, al centro del dibattito c’era la scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette. E, anche in questa circostanza, la figlia di Carolina di Monaco ha saputo dimostrare che il glamour può essere perfettamente abbinato alla comodità. Iodonna.it - In occasione del podcast letterario organizzato da Chanel, la principessa ha scelto un look casual a tutta comodità da tenere a mente in questo inizio autunno Leggi tutto 📰 Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Niente abiti principeschi: Charlotte Casiraghi sorprende tutti con uncomfy chic che ridefinisce il concetto di eleganza. Durante uno degli incontri del Rendez-vous littéraires Rue Cambon,da, laha sfoggiato un outfit che, con la sua semplicità e raffinatezza, è subito diventato fonte d’ispirazione per chi cerca una moda accessibile, ma impeccabile. La serie di eventi voluti dalla maison sono nati per omaggiare la letteratura e le sue protagoniste. Nel caso specifico, al centro del dibattito c’era la scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette. E, anche in questa circostanza, la figlia di Carolina di Monaco ha saputo dimostrare che il glamour può essere perfettaabbinato alla

