Giochi del Mediterraneo, ennesimo paradosso: Fitto ha voluto la copertura dello stadio di Lecce, ma sarà pronta dopo la fine dell’evento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ritardi, fondi mancanti, problemi a non finire. La prossima grana per i Giochi del Mediterraneo si chiama Via del Mare: lo stadio di Lecce pure dovrà essere ristrutturato. Ma col nuovo mega progetto voluto dal governo non potrà essere pronto in tempo per la manifestazione. A meno di non sfrattare la squadra giallorossa. Non c’è pace le Olimpiadi in miniatura che dovranno tenersi in Puglia nel 2026. Proprio adesso che il peggio sembrava essere passato. Dal governo sono arrivati nuovi fondi, altri 25 milioni di euro, che serviranno a finanziare la gestione delle gare, a cui nessuno aveva pensato (l’esecutivo aveva stanziato ben 275 milioni per le opere dimenticandosi però la cassa del Comitato). Ilfattoquotidiano.it - Giochi del Mediterraneo, ennesimo paradosso: Fitto ha voluto la copertura dello stadio di Lecce, ma sarà pronta dopo la fine dell’evento Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ritardi, fondi mancanti, problemi a non finire. La prossima grana per idelsi chiama Via del Mare: lodipure dovrà essere ristrutturato. Ma col nuovo mega progettodal governo non potrà essere pronto in tempo per la manifestazione. A meno di non sfrattare la squadra giallorossa. Non c’è pace le Olimpiadi in miniatura che dovranno tenersi in Puglia nel 2026. Proprio adesso che il peggio sembrava essere passato. Dal governo sono arrivati nuovi fondi, altri 25 milioni di euro, che serviranno a finanziare la gestione delle gare, a cui nessuno aveva pensato (l’esecutivo aveva stanziato ben 275 milioni per le opere dimenticandosi però la cassa del Comitato).

