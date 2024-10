Como-Lazio LIVE 0-2: Castellanos sblocca su rigore, poi Pedro (Di giovedì 31 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 32` - Pedro, su assist di Tavares, segna di sinistro sul primo palo, con Audero incerto nell`intervento. ?30` - Anc Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 32` -, su assist di Tavares, segna di sinistro sul primo palo, con Audero incerto nell`intervento. ?30` - Anc

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diretta Serie A: segui la partita di oggi: gioca Pedro dietro Castellanos;: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta;0-0 DIRETTA e FOTO;: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca; Diretta/(risultato 0-0) streaming video tv: Baroni conferma Pedro, via! (Serie A 31 ottobre 2024); Approfondisci 🔍

SERIE A | LIVE Como-Lazio 0-0: tutto pronto al Sinigaglia

(laziopress.it)

Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il match tra Como e Lazio valevole per la 10° giornata di Serie A ENILIVE ...

Como-Lazio LIVE, formazioni ufficiali: Cutrone vs Castellanos, tutte le scelte di Fabregas e Baroni

(msn.com)

Como e Lazio si affrontano al Sinigaglia nella decima giornata di Serie A, con fischio d`inizio alle 20.45. In classifica, le due squadre ...

Como Lazio 0-1, si sblocca il match al Sinigaglia! Castellanos non da scampo ad Audero su rigore

(lazionews24.com)

Como Lazio, si sblocca la gara del Sinigaglia con il gol dell’ex Girona che non da scampo a Audero su calcio di rigore Si sblocca la partita del Sinigaglia tra Como e Lazio, con la formazione biancoce ...

Como-Lazio, risultato in diretta: LIVE (0-0)

(sportpaper.it)

Vincere, per sperare. Vincere per sognare ancora. E' questo l'obiettivo della Lazio, che tra pochi minuti affronta l'insidia Como, forte delle giocate di Nico Paz e Strefezza. Como-Lazio, il tabellino ...